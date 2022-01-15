Надання Німеччиною зброї Україні необхідно розглянути на тлі нових загроз, - посол Мельник

На тлі нових загроз необхідноще раз розглянути надання Німеччиною Україні оборонної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол України у Німеччині Андрій Мельник написав у мікроблозі Тwitter у ніч на суботу.

"Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози вторгнення", - написав Мельник.

Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози 🇷🇺вторгнення https://t.co/uw2oYtgOIu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 14, 2022

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За його словами, партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію.

У свою чергу, держміністр закордонних справ ФРН Тобіас Лінднер заявив, що він обговорив із послом Мельником стан двосторонніх відносин, коаліційну угоду та ситуацію з безпекою в регіоні.