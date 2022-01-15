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Надання Німеччиною зброї Україні необхідно розглянути на тлі нових загроз, - посол Мельник

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Надання Німеччиною зброї Україні необхідно розглянути на тлі нових загроз, - посол Мельник
На тлі нових загроз необхідноще раз розглянути надання Німеччиною Україні оборонної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол України у Німеччині Андрій Мельник написав у мікроблозі Тwitter у ніч на суботу.

"Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози вторгнення", - написав Мельник.

Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози 🇷🇺вторгнення https://t.co/uw2oYtgOIu

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 14, 2022

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За його словами, партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію.

У свою чергу, держміністр закордонних справ ФРН Тобіас Лінднер заявив, що він обговорив із послом Мельником стан двосторонніх відносин, коаліційну угоду та ситуацію з безпекою в регіоні.

Автор: Вадим Куц

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    1. Оружия немцы не дадут.
    2. Оно не поможет, поскольку у России оружия все-равно больше.
    3. Широкий спектр оружия из разных стран усложняет и логистику и его эффективное использование.
    4. Оставьте эту тему и дайте работать американцам. Они будут поумнее, посильнее и возможностей у них на порядки больше. Уровень проблемы уже не по плечу нам, избирающим зеленских в расчете на то, что станет лучше. Нам бы осознать хоть эту проблему.
    5. Думать.
  • Святослава Ліпіна
  • Владимир Аааааа
    Нам такий варіант як в Афганістані не підходить,якщо кацапи нас окупують,то все,ми їх ще років сто-двісті не виженем.Їм плювати скільки Іванів тут залишиться.Знову перепишуть історію і наші нащадки вже будуть з ними нападати на решту світу.Тількі Незалежність,або ми або нас.
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