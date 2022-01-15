США та НАТО готові знову зустрітися з РФ, - держдеп
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Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс готові до нової зустрічі з Російською Федерацією в рамках дипломатичного діалогу щодо деескалації навколо України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державний департамент США за підсумками телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та генсека НАТО Єнса Столтенберга
"Державний секретар Ентоні Блінкен сьогодні провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальші кроки після засідання Ради Росія-НАТО, що відбулося 12 січня.
Сполучені Штати й НАТО готові знову зустрітися з Росією та віддані продовженню дипломатичних зусиль та взаємного діалогу", - сказано у повідомленні.
Також підкреслюється, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО єдині у своєму дипломатичному шляху і закликають Росію вжити негайних заходів щодо деескалації агресії, що триває проти України.