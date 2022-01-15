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Українці через кібератаки можуть залишитися без світла, тепла і грошей, - американські експерти

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Українці через кібератаки можуть залишитися без світла, тепла і грошей, - американські експерти
Американські експерти із кібербезпеки попереджають, що у майбутньому хакерські атаки на Україну можуть бути набагато серйознішими і можуть позбавити населення світла, тепла і грошей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, у матеріалі "Без світла, без тепла, без грошей - таке життя в Україні під час кібервійни" видання зазначає, що п'ятничний інцидент може стати підготовкою для більш серйозних атак.

"По мірі зростання напруженості ми можемо очікувати агресивнішої кіберактивності в Україні і, можливо, в інших місцях... Організаціям необхідно розпочати підготовку", - зазначив аналітик американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст.

На його думку, такі руйнівні атаки будуть націлені на критично важливу інфраструктуру.

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Як пише Reuters, донедавна атаки на лікарні, енергетичні компанії та фінансові системи були рідкістю. Але російські хакери за останні два роки стали інтенсивніше атакувати їх вірусами-здирниками, наприклад, блокуючи обладнання, необхідне для догляду за пацієнтами лікарень. У деяких випадках це призводило до смерті пацієнтів.

При цьому наголошується, що Росія неодноразово відкидала звинувачення у атаках хакерів на Україну. На думку колишнього керівника відділу кібербезпеки CrowdStrike Дмитра Альперовича, якщо Москва знову наважиться на вторгнення, то буде ще більше кібератак. Але найімовірніше вони не стануть фатальними.

"Це буде другорядне шоу. Основне шоу буде на землі", - наголосив він.

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Автор: Вадим Куц

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    вся печаль в том, что и без кибератак мы скоро без всего этого останемся - наши властьпоимевшие упорно над этим работают )))0 не долго осталось)))
  • Александр Иванов 29ff5b68
    У нас и без кибератак это чудесно получается.
  • Міністр безкультур'я
    Зміст тексту кібератаки начебто відсилає на те, що її організували поляки, але носії мови звернули увагу на те, що у зверненні "Українець!/Ukrainiec!" не вжито кличний відмінок, по польські звернення мало б звучати "Ukraińcu"
    Тобто польська версія тексту ймовірно написана не носієм польської, а через яндекс-перекладач
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