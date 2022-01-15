Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: справу проти шести обвинувачуваних передали до суду, їм загрожує до 15 років в'язниці

Обвинувальний акт стосовно шістьох колишніх військових посадовців у справі про катастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом у вересні 2020 року скеровано до Чугуївського міського суду Харківської області.

Як передає Цензор,НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора у Телеграмі.

"Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил до Чугуївського міського суду Харківської області скеровано обвинувальний акт стосовно шістьох колишніх військових посадовців за фактами порушення правил підготовки та проведення польотів і недбалого ставлення до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, розслідуванням встановлено, що колишні командувач Повітряних сил Збройних сил України, командир військової частини А4104 і два його заступники, керівник польотами на аеродромі "Чугуїв" та на той час виконувач обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямах. Крім того, вони порушили правила підготовки та проведення польотів.

"Їх недбале ставлення до військової служби призвело до катастрофи літака Ан-26 у вересні 2020 року поблизу м. Чугуїв Харківської області. Тоді загинуло 26 військовослужбовців", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Раніше Кучер говорив про затримку з дозволом на посадку Ан-26. За його словами, пілот нібито отримав відповідь на прохання про посадку тільки через хвилину.

З'ясувалося, що в цей же час на посадку заходив ще один літак із курсантами. На цьому другому борту перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Командування Повітряних сил звинувачує Кучера в брехні і маніпуляціях. Згідно з візуалізацією, опублікованою ПС, першим мав сісти саме борт, на якому перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

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