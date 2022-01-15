Лукашенко: Операція ОДКБ у Казахстані - це сигнал усім, хто "гострить меч" проти РФ і Білорусі
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Диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав військову місію країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані сигналом для недоброзичливців, які, на його думку, нібито готують агресію проти Білорусі та Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Повідомляється, що сьогодні Лукашенко зустрівся з білоруськими військовослужбовцями, які брали участь у місії ОДКБ в Казахстані.
"Це був сигнал всім, хто сьогодні гострить меч по периметру білорусько-російських кордонів. Ви показали всім, що з нами воювати небезпечно. Більш того, неможливо. Нас перемогти неможливо. Це головний підсумок вашої операції", - заявив Лукашенко, звертаючись до військових.