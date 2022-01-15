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У прикордонників кидали каміння та пляшки, - мігранти знову проривалися у Польщу з території Білорусі

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У прикордонників кидали каміння та пляшки, - мігранти знову проривалися у Польщу з території Білорусі
За минулу добу кордон між Польщею і Білоруссю за підтримки білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути 54 іноземці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Твіттері Прикордонна служба Польщі.

"14 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 54 особи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають польскі прикордонники,  у Наревці затримали, зокрема, 31 громадянина Ірану.

Водночас на відрізку, що охороняється прикордонними загонами у Черемсі та Міхалово, білоруські спецслужби різали колючий дріт, а також кидали пляшки, каміння і колоди у бік польських патрулів.

Польські прикордонники інформують, що часом мігранти фальсифікують свої документи, видаючи себе за інших людей. Зокрема, після перевірки одного чоловіка, який представлявся громадянином Сирії, виявилося, що він є туркменом, який до нелегального перетину кордону жив і працював у Білорусі.

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    Уявіть світ без кацапів






  • Sharl
    Понимаю твои тревоги и ваше желание тролли кацапские хоть чем то подговнить ЕС. Я так понимаю очередная атака мигрантов на польском кордоне это очередная вонючка картофельного ************* в ответ на то что переговорщиков путлера и Штаты и НАТО послали на йух. Короче демарш и ультиматумы не удались начинаем кидать лопатой гавно на вентилятор….
  • Сергей Гусаченко 4a900e56
    Или пропустить и обратно на родину, пусть расскажут соотечественникам как их обманули и ограбили бункерфюрер с бульбанфюрером.
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