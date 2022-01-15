Заарештовані посадові особи, причетні до підвищення цін на пальне в Казахстані, що призвело до масових протестів

Затримано віцеміністра енергетики Казахстану Жумабая Карагаєва та інших причетних до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України, про це повідомила пресслужба Агентства з фінмоніторингу республіки.

"Слідчо-оперативна група територіального департаменту Агентства з фінансового моніторингу в Мангістауській області затримала віцеміністра енергетики Республіки Казахстан Жумабая Карагаєва, керівників електронних торговельних майданчиків та осіб, причетних до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області", - йдеться в повідомленні.

"Стосовно Карагаєва Ж. за постановою суду орган слідства обрав, а прокуратура області підтримала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці", - зазначили у відомстві.

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Розслідування триває. Інша інформація в інтересах слідства розголошенню не підлягає, додали в АФМ.

Раніше в суботу на сайті прем'єр-міністра Казахстану з'явилося повідомлення про звільнення Карагаєва з посади віцеміністра енергетики.

50-річний Карагаєв у різні роки очолював низку приватних компаній в Атирауській і Мангістауській областях, працював у структурі акімату Атирауської області. Був призначений віцеміністром енергетики в грудні 2019 року.

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.