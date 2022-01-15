На окупованому Донбасі стався витік хімікатів, це може стати приводом для вторгнення Росії, - розвідка

На окупованому Донбасі стався витік хімікатів. Українська розвідка вважає, що це може бити використано як привід для вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится у фейсбуці Головного управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, окупанти втратили контроль над хімікатами, які завозяться з Росії.

"За інформацією військової розвідки України, 14 січня до окупованої російськими військами Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності відбувається витік в повітря отруйних речовин",- йдеться в повідомленні.

ГУР вважає, що ця техногенна катастрофа може бути використана для того, щоб звинуватити Україну в застосуванні отруйних хімічних речовин. У свою чергу, це може стати приводом для розширення російської збройної агресії.

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