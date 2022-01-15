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На окупованому Донбасі стався витік хімікатів, це може стати приводом для вторгнення Росії, - розвідка

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На окупованому Донбасі стався витік хімікатів, це може стати приводом для вторгнення Росії, - розвідка
На окупованому Донбасі стався витік хімікатів. Українська розвідка вважає, що це може бити використано як привід для вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится у фейсбуці Головного управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, окупанти втратили контроль над хімікатами, які завозяться з Росії.

"За інформацією військової розвідки України, 14 січня до окупованої російськими військами Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності відбувається витік в повітря отруйних речовин",- йдеться в повідомленні.

ГУР вважає, що ця техногенна катастрофа може бути використана для того, щоб звинуватити Україну в застосуванні отруйних хімічних речовин. У свою чергу, це може стати приводом для розширення російської збройної агресії.

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Топ коментарі

  • Amber
    Кацапы , мы вас презираем и ненавидим, так как вы нас достали так , что мы готовы рвать вас на куски , жечь и вешать , только чтобы вас не слышать и не видеть , орки вы поганые 😡
    выбачте за мову окупанта - це для них 😠
  • aleks kyb
    Звісно. Навіть коли вітер буде зі сторони ВСУ і хтось случайно, не провокативно, пердне- це також може бути підставою для вторгнення московитів. Так як це можливо прирівняти до хімічної атаки.
  • Виктор Ли a3db1a1b
    З таким начальником розвідки котрий живе в одному домі з головним шпигуном приводом для нападу може бути навіть якщо він всереться.Кацапам не потрібен ніякий привід,коли задумали їх може зупинити лише добрий копняк.
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