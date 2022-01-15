Глава МЗС Канади Жолі відвідає Україну наступного тижня

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі наступного тижня відвідає Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал СВС із посиланням на заяву для преси.

В офісі Жолі заявили, що поїздка покликана "підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України".

Зазначається, що заплановано зустрічі глави МЗС Канади з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною.

Очікується також, що Жолі відвідає канадських військових в Україні.

Як відомо, в Україні в рамках військової тренувальної місії UNIFIER перебувають 200 канадських військовослужбовців, які базуються в Яворові (Львівська область).

Читайте також: Україна та Канада готують болючий пакет стримування Росії, - МЗС