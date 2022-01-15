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Посли країн G7: Ми твердо єдині в підтримці України. Політичні лідери мають проявити подібну єдність і рішучість

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Посли країн G7: Ми твердо єдині в підтримці України. Політичні лідери мають проявити подібну єдність і рішучість
Посли країн Великої сімки закликають усіх політичних лідерів в Україні проявити єдність і рішучість в цей напружений час та уникати дій, які можуть поляризувати суспільство.

"Країни G7 твердо єдині в підтримці України в цей напружений час. Посли G7 закликають усіх політичних лідерів проявити подібну єдність і рішучість", - йдеться у повідомленні в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

#G7 countries are strongly united in support of 🇺🇦 at this tense time. #G7 Ambassadors call on all political leaders in 🇺🇦 to show similar unity & resolve.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 14, 2022

"Зараз мені як ніколи здається, що всім політичним лідерам в Україні необхідно проявити єдність, уникаючи дій, які можуть поляризувати", - написала у твіттері посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

At this time more than ever it seems to me that all political leaders in #ukraine need to show unity, avoiding actions that may polarise. https://t.co/Og7kjmSWm4

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 15, 2022

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Автор: Вадим Куц

Топ коментарі

  • василь лялик
    Всі єдині у підримці України, крім української влади: їм насрати, вони відпочивають.
  • Amber
    Україні терміново потрібен Порох 😡
  • Ан Мур
    https://t.me/zelenicholovichky/4164 Зеленський більше зосереджений на арешті Порошенка, ніж на об'єднанні України для протидії російській загрозі .
    Ось таке враження склалось в експрем'єра Швеції, впливового європейського політика Карла Більдта після візиту до України. Поки західні союзники закликають до консолідації сил для відсічі Путіну, Зеленський намагається кинути за грати людину, яка дала по зубах імперським замашкам кремлівського карлика.
    (скрін твіту К.Більда - за вищенаведеною ссиллю на телеграм-каналі "https://t.me/s/zelenicholovichky Зелені чоловічки ").
    Цікаво, в чиїх інтересах діє Зеленський? Точно не України.
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