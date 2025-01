Посли країн G7: Ми твердо єдині в підтримці України. Політичні лідери мають проявити подібну єдність і рішучість

"Країни G7 твердо єдині в підтримці України в цей напружений час. Посли G7 закликають усіх політичних лідерів проявити подібну єдність і рішучість", - йдеться у повідомленні в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

#G7 countries are strongly united in support of 🇺🇦 at this tense time. #G7 Ambassadors call on all political leaders in 🇺🇦 to show similar unity & resolve.

"Зараз мені як ніколи здається, що всім політичним лідерам в Україні необхідно проявити єдність, уникаючи дій, які можуть поляризувати", - написала у твіттері посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

At this time more than ever it seems to me that all political leaders in #ukraine need to show unity, avoiding actions that may polarise. https://t.co/Og7kjmSWm4