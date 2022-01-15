З казахських нацкомпаній звільнили двох зятів Назарбаєва
6 77922
У Казахстані з національних компаній звільнили двох зятів колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва - Дімаша Досанова та Кайрата Шаріпбаєва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал видання ORDA.
Видання з посиланням на джерела пише про звільнення генерального директора і голови правління АТ "Казтрансойл" Дімаша Досанова. Він є чоловіком Алії Назарбаєвої - молодшої дочки першого президента. Досанов зайняв високу посаду в серпні 2016 року, незабаром після весілля.
Також повідомляється про звільнення голови правління АТ НК" КазТрансГаз " Кайрата Шаріпбаєва, який є чоловіком Даріги Назарбаєвої (старшої дочки).
Зазначимо, фонд "Самрук-Казина" офіційно підтвердив звільнення Досанова і Шаріпбаєва.