Для Росії підготовлено 18 варіантів санкцій. Ми з союзниками готові завдавати РФ "гострого болю", - Нуланд

Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок "російського вторгнення" на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в інтерв'ю Financial Times заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв. ... Я просто скажу, що ми з союзниками готові швидко завдати гострого болю дуже швидко, якщо Росія зробить цей (агресивний) крок у будь-якій формі", - сказала вона.

При цьому заступник держсекретаря додала, що з точки зору США "двері для дипломатичного рішення все ще відчинені", а Вашингтон продовжує роботу над письмовою відповіддю щодо запропонованих гарантій безпеки російським офіційним особам.

"Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і досягти певного прогресу в деяких із цих питань за допомогою дипломатії", - наголосила Нуланд.

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