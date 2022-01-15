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Для Росії підготовлено 18 варіантів санкцій. Ми з союзниками готові завдавати РФ "гострого болю", - Нуланд

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Для Росії підготовлено 18 варіантів санкцій. Ми з союзниками готові завдавати РФ "гострого болю", - Нуланд
Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок "російського вторгнення" на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в інтерв'ю Financial Times заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв. ... Я просто скажу, що ми з союзниками готові швидко завдати гострого болю дуже швидко, якщо Росія зробить цей (агресивний) крок у будь-якій формі", - сказала вона.

При цьому заступник держсекретаря додала, що з точки зору США "двері для дипломатичного рішення все ще відчинені", а Вашингтон продовжує роботу над письмовою відповіддю щодо запропонованих гарантій безпеки російським офіційним особам.

"Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і досягти певного прогресу в деяких із цих питань за допомогою дипломатії", - наголосила Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США домовились з союзниками в Європі стосовно "дуже болючих" санкцій проти Росії, - Нуланд

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Топ коментарі

  • Kiт Бегемот
    Наиболее быструю боль может нанести *****, объявив эмбарго на поставку газа и нефти в ЕС и США. Ничего особо быстрого со стороны объединённого Запада представить не могу. Надеюсь это 18 вариантов ракетного удара.
  • Vladimir Shkrebty
    Повторюється історія з нападом Гітлера на Польщу. Тоді Захід вибрав ганьбу , а отримав і ганьбу і війну. Зараз Захід замаскував свою ганьбу під можливі санкції. При цьому Німеччина проти включення ПП-2 до списку санкцій. Тобто вони не збираються йти далі глибокої стурбованності. Тепер питання: якою була би реакція росії, як би Захід одностайно заявив, що стане на захист України в разі нападу й почав перекидання своїх військових підрозділів? Мені здається, зовсім іншою, ніж продовження підготовки до нападу. Але маємо те, що маємо - держава - терорист робить все, що їй заманеться, а "високоморальний" Захід боїться зробити щось реальне, що вдарить по агресору. Суцільна ганьба!
  • Папєрєднік
    Мало, давайте ще 28 варіантів.
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