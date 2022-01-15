Американський гігант Qualcomm купив український стартап Віталія Гончарука з 3D геолокації та доповненої реальності

Американський виробник мікрочіпів Qualcomm поглинув українську компанію Augmented Pixels, що спеціалізується на доповненій реальності.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про угоду Forbes підтвердили джерела усередині стартапу.

Ключові факти

Суму угоди сторони не розкривають. У 2021 році Forbes оцінював Augmented Pixelsу $20-40 млн. Компанія залучила $7 млн ​​інвестицій.

Qualcomm був одним з найбільших клієнтів Augmented Pixels. Станом на 14 грудня його ринкова капіталізація становить $211,7 млрд. Виторг за 2021 рік – $33,6 млрд.

Стартап у 2013 році заснував одеський програміст Віталій Гончарук. У його профілі в соціальній мережі Linkdein зазначено, що тепер він обіймає позицію директора з інжинірингу Qualcomm.

За даними джерела Forbes, Qualcomm планує найближчим часом відкрити R&D-центр в Україні. Наприкінці грудня у Києві було зареєстровано юрособу ТОВ "КВАЛКОММ УКРАЇНА".

Forbes звернувся до американського офісу Qualcomm за офіційним коментарем, але на момент публікації замітки не отримав відповіді.

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Augmented Pixels – продуктова компанія, яка виросла із аутсорсингового бізнесу Гончарука. З 2015 року головний офіс стартапу розташований у каліфорнійському Пало Альто, але розробка ведеться в українських офісах у Києві, Львові та інших містах. Серед інвесторів – український ICU Ventures, американський 408 Ventures, російський Steltec Capital, бізнес-янгол Нік Білогірський.

Стартап розробляє технології для навігації у доповненій реальності та точної 3D-геолокації. Вони допомагають роботам та дронам пересуватися в просторах, де не доступний сигнал GPS, наприклад, на складах або у виробничих цехах. Напрямок картографії розвивається останні три роки – у 2021 році Augmented Pixels запустив платформу для створення 3D-карт GlobalMap.AI.

Qualcomm – один із найбільших у світі виробників мікрочіпів, у тому числі для смартфонів та GPS-навігації. Незважаючи на глобальний дефіцит напівпровідників у четвертому кварталі 2021 року, продажі компанії зросли на 56% порівняно з торішніми показниками. Наростити виторг вдалося за рахунок пыдвищення попиту на смартфони. Компанія розраховує продовжити зростання також за рахунок пристроїв для віртуальної та доповненої реальності, говорив CEO Qualcomm Крістіано Амон в інтервʼю CNBC.

2021-го виробник чіпів провів кілька великих поглинань. У березні Qualcomm купив молодого американського розробника мікрочіпів Nuvia за $1,4 млрд. У жовтні – за $4,5 млрд поглинув шведського розробника технологій для автопрому Veoneer.

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