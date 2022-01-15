Американський гігант Qualcomm купив український стартап Віталія Гончарука з 3D геолокації та доповненої реальності
Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про угоду Forbes підтвердили джерела усередині стартапу.
Ключові факти
- Суму угоди сторони не розкривають. У 2021 році Forbes оцінював Augmented Pixelsу $20-40 млн. Компанія залучила $7 млн інвестицій.
- Qualcomm був одним з найбільших клієнтів Augmented Pixels. Станом на 14 грудня його ринкова капіталізація становить $211,7 млрд. Виторг за 2021 рік – $33,6 млрд.
- Стартап у 2013 році заснував одеський програміст Віталій Гончарук. У його профілі в соціальній мережі Linkdein зазначено, що тепер він обіймає позицію директора з інжинірингу Qualcomm.
- За даними джерела Forbes, Qualcomm планує найближчим часом відкрити R&D-центр в Україні. Наприкінці грудня у Києві було зареєстровано юрособу ТОВ "КВАЛКОММ УКРАЇНА".
- Forbes звернувся до американського офісу Qualcomm за офіційним коментарем, але на момент публікації замітки не отримав відповіді.
Augmented Pixels – продуктова компанія, яка виросла із аутсорсингового бізнесу Гончарука. З 2015 року головний офіс стартапу розташований у каліфорнійському Пало Альто, але розробка ведеться в українських офісах у Києві, Львові та інших містах. Серед інвесторів – український ICU Ventures, американський 408 Ventures, російський Steltec Capital, бізнес-янгол Нік Білогірський.
Стартап розробляє технології для навігації у доповненій реальності та точної 3D-геолокації. Вони допомагають роботам та дронам пересуватися в просторах, де не доступний сигнал GPS, наприклад, на складах або у виробничих цехах. Напрямок картографії розвивається останні три роки – у 2021 році Augmented Pixels запустив платформу для створення 3D-карт GlobalMap.AI.
Qualcomm – один із найбільших у світі виробників мікрочіпів, у тому числі для смартфонів та GPS-навігації. Незважаючи на глобальний дефіцит напівпровідників у четвертому кварталі 2021 року, продажі компанії зросли на 56% порівняно з торішніми показниками. Наростити виторг вдалося за рахунок пыдвищення попиту на смартфони. Компанія розраховує продовжити зростання також за рахунок пристроїв для віртуальної та доповненої реальності, говорив CEO Qualcomm Крістіано Амон в інтервʼю CNBC.
2021-го виробник чіпів провів кілька великих поглинань. У березні Qualcomm купив молодого американського розробника мікрочіпів Nuvia за $1,4 млрд. У жовтні – за $4,5 млрд поглинув шведського розробника технологій для автопрому Veoneer.