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Харківська поліція викликала на допит ветерана "Азову" Немічева на вимогу РФ

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Харківська поліція викликала на допит ветерана "Азову" Немічева на вимогу РФ
Харківська поліція викликала на допит за запитом Слідчого комітету РФ ветерана полку "Азов" та лідера обласного осередку Національного Корпусу Костянтина Немічева. Його підозрюють у "нападі" на генеральне консульство РФ у Харкові під час акцій протесту у 2018 та 2019 роках.

"Росіяни вимагають від наших поліцейських, щоб зі мною провели роз'яснювальну роботу, а також надали росіянам мою докладну біографію, копії моїх документів, а також списки членів партії "Національний Корпус", - написав Немічев у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Також ветеран виклав копію листа СК РФ, на підставі якого його викликала на допит. "Звертаюся до керівництва Національної поліції України з проханням не бути нікчемами та не йти на поводу у окупантів", - закликав Немічев.

Як відомо, впродовж останніх років патріотичні організації неодноразово проводили акції протесту біля російського консульства у Харкові. Зокрема, у 2019 році під час протесті невстановлені особи закидали російську дипломатичну установу яйцями та зеленкою, що РФ розцінила як "напад".

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Автор: Вадим Куц

Топ коментарі

  • василь лялик
    Тепер зрозуміло, кого підтримує влада в Україні
  • ALEX BLACK 81798d64
    забросайте их свинками и не забывайте главное,что "лишьбынепорошенко"
  • Vyacheslav Kremeshniy
    3 года твой гнусавый идиот у власти, шо у него разрывалка дипотношений поломана? Если порошенко за 5 не сделал, а оно так сильно надо, то почему твой кумир сопли жует?
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