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Правляча коаліція Німеччини все більше схиляється до надання зброї Україні, - "Німецька хвиля"

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Правляча коаліція Німеччини все більше схиляється до надання зброї Україні, - "Німецька хвиля"
З огляду на напруженість між Україною та Росією у правлячій коаліції Німеччини зростає готовність підтримати Київ певними військовими товарами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля. 

 "Ми домовилися в коаліційній угоді не постачати зброю до кризових регіонів. Цей принцип продовжує діяти", - повідомив голова комітету із закордонних справ у Бундестазі, соціал-демократ Міхаель Рот видавничому об'єднанню RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Однак він додав, що дискусія щодо постачання Києву "засобів захисту, таких як шоломи та захисні жилети", є можливою.

Речник з питань оборонної політики парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Маркус Фабер (Marcus Faber) також заявив, що необхідно розглянути питання про постачання Україні шоломів, захисних жилетів і засобів захисту від безпілотників, зазначає RND.

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У листопаді минулого року урядова коаліція Німеччини, яка складається з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "Союзу-90/Зелені" та ВДП, підписала коаліційну угоду, в якій зафіксувала домовленості щодо внутрішньої і зовнішньої політики Німеччини. У ній три партії вимагають "негайного завершення спроб дестабілізувати Україну, насильства в Східній Україні та анексії Криму" та виступають за вирішення заморожених конфліктів у регіоні шляхом мирного врегулювання та повного виконання мінських домовленостей.

Політик від партії Зелених Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin) прокоментував RND, що майбутня поїздка міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) до Росії "не має гарантії на успіх". За його словами, цей візит покаже, чи дійсно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "зацікавлений в обміні думками, чи він тільки знову озвучить відомі позиції". Але готовність говорити - єдиний спосіб подолати кризу, додав Тріттін. "Залежність Росії від експорту викопних джерел енергії позбавляє економіку майбутнього, і країні потрібні партнери, щоб трансформувати її", - заявив він. Що стосується експорту зброї в Україну, то політик від Зелених підтвердив, що Бербок наголошуватиме на "неможливості вирішення цього конфлікту постачанням зброї в зону бойових дій".

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Глава МЗС Німеччини 17 січня має зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Наступного дня у неї заплановано зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим для обговорення питань безпеки і деескалації українсько-російського конфлікту.

Пізніше Бербок та глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан мають здійснити спільну поїздку на Донбас до лінії розмежування.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    За 2.5 года правления косовороточного дегенерата, полностью провален госзаказ на отечественное вооружение. Тот же кб южный готов был еще на вчера создать ракетный комплекс сапсан с дальностью под 500км; нептун уже давно готов, осталось только оформить заказ и сделать предоплату; кб луч готов создать отечественный комплекс пво, на это нужно всего лишь 40 млн грн - недельный бюджет великого крадивныцтва. Но, зеленым обезьянам армия не нужна - они пришли прибарахлится и потом свалить с разграбленной ими страны. Так что дело тут не в немцах...
  • Лук
    Когда Германию возглавят выходцы из ФРГ, а не из ГДР- предоставят. Гдровцы слишком бояться "старшего брата". Психология- нужно понимать.
  • vlasta
    Не надо унижаться перед фрицами. Если они больше 8-ми лет, не могут решиться продавать или не продавать каски и бронежилеты, то пусть идут лесом. Всю номенклатуру вооружения, можно купить у нормальных стран. А что было бы, если Украина запросила Леопарды? Наверное и через сто лет не раздуплились. ,,Союзники" блин.
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