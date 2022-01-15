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Лукашенко заявив, що операцію ОДКБ у Казахстані розробив він та Путін протягом однієї години

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Лукашенко заявив, що операцію ОДКБ у Казахстані розробив він та Путін протягом однієї години
Операцію з відправлення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстан розробили Олександр Лукашенко і Володимир Путін "протягом однієї години".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, про це заявив диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі

"Я скажу більше, без хвастощів. Уся ця операція, аж до деталей, була розроблена двома президентами — Росії та Білорусі — протягом однієї години", — сказав він.

За його словами, "був намічений задум, міністерства оборони під керівництвом Шойгу та Хреніна деталізували в генеральних штабах задум двох президентів, і вже за кілька годин вилетіли перші літаки до Казахстану".

"Все було зроблено швидко і рішуче, без вагань", — додав диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОДКБ офіційно повідомила про завершення операції в Казахстані

Автор: Вадим Куц

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Топ коментарі

  • Myroslav Hrabovsky
    Цей старий смердячий підар дратує ще більше ніж *****. Для чого Цензоррозповсюджує висєри цього злочинця?
  • Злой Пенсионер
    Оно и видно,что за 1 час.Припёрлись,поджопник от Китая получили и в добрый путь.
  • Eight Wonder 56eae116
    За 1 час, вы оба даже жопу не сможете подтереть, о чем вообще разговор?
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