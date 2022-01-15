Лукашенко заявив, що операцію ОДКБ у Казахстані розробив він та Путін протягом однієї години
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Операцію з відправлення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстан розробили Олександр Лукашенко і Володимир Путін "протягом однієї години".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, про це заявив диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі
"Я скажу більше, без хвастощів. Уся ця операція, аж до деталей, була розроблена двома президентами — Росії та Білорусі — протягом однієї години", — сказав він.
За його словами, "був намічений задум, міністерства оборони під керівництвом Шойгу та Хреніна деталізували в генеральних штабах задум двох президентів, і вже за кілька годин вилетіли перші літаки до Казахстану".
"Все було зроблено швидко і рішуче, без вагань", — додав диктатор.