Посадовець Держекоінспекції Кривенко, перебуваючи в міжнародному розшуку, зміг влаштуватися на держслужбу та попався на хабарі $5 тис, - Фірсов

Екскерівник Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов оприлюднив інформацію щодо Владлена Кривенка, який, перебуваючи у міжнародному розшуку за підробними документами влаштувся на роботу до Державної екологічної інспекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Фірсов зазначив: "Ще одна карколомна історія. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно посадовця Державної екологічної інспекції по Владлена Кривенко, який знаходиться в міжнародному розшуку (!), незаконно приїхав в Україну, підробив паспорт і влаштувався на державну службу.

І не куди-небудь, а в Державну екологічну інспекцію. І ось цей захисник природи попадається на хабарі у розмірі 5 тис. доларів США за не перешкоджання роботі автозаправної станції. Якщо б не попався на хабарі, то і не знали б про цю соромну історію".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині на хабарі 1000 дол. упіймався чиновник Держекоінспекції, який кришував "чорних" лісорубів, - Нацполіція. ФОТО

Він продовжив: "Нагадаю, що вчора взяли на хабарі радника Голови інспекції Андрія Немировського. Вимагав у підприємця 17 тис. долларів. З такими новинами довкілля не врятувати".

"Тільки ліквідація інспекції і повне її перезавантаження з прозорими конкурсами і з порядними людьми, що пройшли перевірку на поліграфі", - резюмував Фірсов.