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Українські полярники зареєстрували на станції "Академік Вернадський" температурний рекорд. ФОТО

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Українські полярники зареєстрували на станції "Академік Вернадський" температурний рекорд. ФОТО
Температура поруч зі станцією піднялася до +12,7 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, інформує Цензор.НЕТ.

Науковці зазначили, що попередній рекорд був зафіксований 1985 року, і він становив +11,7 С°. Тепер же аномально високі температури відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше "Вернадського".

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Українські полярники зареєстрували на станції Академік Вернадський температурний рекорд 01

І це різке потепління вони пов’язують з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".

Причиною такого різкого потепління вчені вважають явище "атмосферної річки", посилене "ефектом гірського фена".

"Річка в атмосфері" – це вузька смуга, яка швидко переносить тепле повітря та вологу з тропіків до Антарктиди.

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Українські полярники зареєстрували на станції Академік Вернадський температурний рекорд 02

У свою чергу, ефектом гірського фена" називають сильний теплий вітер із гір, причиною якого вважають утворення опадів над горами, від чого повітря висушується та нагрівається. У той час, коли на нашій станції було зафіксовано температурний рекорд, сила вітру була досить високою – 27,9 м/с.

Характерно, що такі температурні рекорди є одним зі свідчень зміни клімату, і це насторожує вчених.

"Академік Вернадський" - українська наукова станція в Антарктиді. Як повідомлялося, 4 лютого туди вирушив черговий загін сезонної експедиції з 11 спеціалістів - 7 вчених та 4 інженерів.


Українські полярники зареєстрували на станції Академік Вернадський температурний рекорд 03
Українські полярники зареєстрували на станції Академік Вернадський температурний рекорд 04
Українські полярники зареєстрували на станції Академік Вернадський температурний рекорд 05

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Иван Иван #488996
    картошку пора сажать)
  • baloosurvivor
    в южном полушарии сейчас лето
  • Неспящий в_ночи
    Во первых там сейчас лето. Во вторых - наша станция находится не в той Антарктиде где морозы −90°C, а на острове где климат не очень отличается от Украины. Летом температура выше ноля, зимой до двадцати мороза.
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