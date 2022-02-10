Черговий літак із групою американських десантників прибув до Польщі

Четвертий за день американський військово-транспортний літак C-17A Globemaster III з підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США в четвер прибув до Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Літак, що вилетів із бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна), приземлився в аеропорту польського міста Ряшів, розташованого за 90 км від кордону з Україною.

Вашингтон вирішив, що там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників у складі бригадної бойової групи 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Іще раніше у четвер в аеропорту Ряшів-Ясенка приземлилися три військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III з підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США.

Відомо, що до Польщі вже перекинуто щонайменше 1550 військовослужбовців 18-ї повітряно-десантної дивізії Армії США. З початку тижня туди здійснили рейси щонайменше 15 американських військово-транспортних літаків.

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За повідомленням командування Армії США у Європі, передова група американських десантників прибула до Польщі ще в неділю. Військово-транспортний літак доставив до Ряшева командира 82-ї дивізії генерала Крістофера Донаг'ю, декілька десятків військовослужбовців та військову техніку.

Минулого тижня на авіабазу у Вісбадені до Німеччини вже прибули військовослужбовці оперативної штабної групи 18-го повітряно-десантного корпусу, до складу якої входить 82-га дивізія.

Минулої середи, виступаючи на брифінгу, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що командування збройних сил США у зв'язку зі ситуацією навколо України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили у ФРН, Польщу та Румунію.

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При цьому він наголосив, що "ці війська не воюватимуть в Україні. Вони повинні будуть забезпечити надійну оборону союзників із НАТО".

Загалом майже 3 тис. американських військовослужбовців буде перекинуто до Європи або передислоковано на її території в рамках заходів щодо зміцнення безпеки союзників, повідомив він.