В Офісі ГПУ відбувається планова робота з упорядкування документів. Ніякої евакуації паперів не відбувається, - Центр стратегічних комунікацій та інфобезпеки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці державний Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністертві кудьтури та інформаційної політики .
У повідомленні відзначається: "В Офісі Генпрокурора наразі проводиться планова робота з упорядкування архівних документів, в тому числі особових справ працівників, та місць їх зберігання.
Як повідомили Центру стратегічних комунікацій в Офісі Генпрокурора, вказані дії не пов‘язані із евакуацією документів у інші місця.
Серверне обладнання, яке забезпечує роботу ЄРДР також не демонтувалось та не переміщувалось і перебуває в попередньо визначених місцях.
Всі інформаційні системи органів прокуратури працюють в штатному режимі".
Таке повідомлення оприлюднене у відповідь на фейкову інформацію, що з Офісу ГПУ евакуюють документи.