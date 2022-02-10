На телеканал К1 накладений штраф за порушення норм мовного закону, - Нацрада ТРМ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба регулятора.
Штраф телеканал має сплатити за порушення законодавчих норм щодо ведення передач державною мовою. Сума штрафу – 187 тис. грн, що становить 5% від суми збору за ліцензію телеканала.
У пресслужбі регулятора зазначили, що 4 вересня 2021 року телеканал показав передачу власного виробництва "Орел&Решка. Вокруг света" російською мовою без субтитрів.
"Цей факт свідчить про порушення абзацу третього частини п'ятої ст. 10 закону України "Про телебачення і радіомовлення". Ця норма передбачає, що передачі, можливі для трансляції недержавною мовою, повинні бути субтитровані українською", – уточнили в релізі.
У Нацраді додали, що мовник зобов'язаний узгодити свою діяльність із вимогами українського законодавства.
17 червня минулого року Нацрада оприлюднила результати моніторингу 27 загальнонаціональних телеканалів щодо дотримання мовних квот у другому кварталі 2021 року. Регулятор дійшов висновку, що найменше українська мова лунає в ефірі телеканалів "1+1" та НТН – 79%, "Україна" – 78%, "Інтер" та К1 – 77%.