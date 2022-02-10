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На телеканал К1 накладений штраф за порушення норм мовного закону, - Нацрада ТРМ

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На телеканал К1 накладений штраф за порушення норм мовного закону, - Нацрада ТРМ
Національну раду з питань телебачення та радіомовлення після проведення позапланової перевірки 10 лютого оштрафував телеканал К1.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба регулятора.

Штраф телеканал має сплатити за порушення законодавчих норм щодо ведення передач державною мовою. Сума штрафу – 187 тис. грн, що становить 5% від суми збору за ліцензію телеканала.

У пресслужбі регулятора зазначили, що 4 вересня 2021 року телеканал показав передачу власного виробництва "Орел&Решка. Вокруг света" російською мовою без субтитрів.

"Цей факт свідчить про порушення абзацу третього частини п'ятої ст. 10 закону України "Про телебачення і радіомовлення". Ця норма передбачає, що передачі, можливі для трансляції недержавною мовою, повинні бути субтитровані українською", – уточнили в релізі.

У Нацраді додали, що мовник зобов'язаний узгодити свою діяльність із вимогами українського законодавства.

17 червня минулого року Нацрада оприлюднила результати моніторингу 27 загальнонаціональних телеканалів щодо дотримання мовних квот у другому кварталі 2021 року. Регулятор дійшов висновку, що найменше українська мова лунає в ефірі телеканалів "1+1" та НТН – 79%, "Україна" – 78%, "Інтер" та К1 – 77%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основні видавці виконують норму закону про україномовність усієї друкованої продукції, - пресслужба мовного омбудсмена

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • scanncode scanncode
    Пречудово, тільки при повторному порушенні, відповідно, вдвічі збільшити сумму. але це все нісенітниці доки працює помийка НАШ
  • Leon Renk #454630
    Плювать вони хотіли на ваші штрафи!
    Як гавкали російською так і варнякатимуть!
    Всякі ''Наш'', ''Україна24'' і інші парашномовні Мураєви, Співаки, Гордони, Менделі, Червоненки, Комаровські!
  • Eques Patriam
    Подивився на суми і тут згадав скільки ми платимо за рекламу, а ще згадав вартість одної секунди політичної реклами без повторів що на виборах 2014 року ніхто з каналів не приховував (1500 грн за 1 секунду без повторів) і зрозумів що ці штрафи виконувати нікого нічого не заставлять. Вони мають бути мінімум в 100 разів більші. А теперішні можуть подіяти лиш на тих хто дуже жадний, або реально бажає дотримуватись законів.
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