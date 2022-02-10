Швеція щорічно надаватиме Україні 22 мільйони євро для підтримки реформ

Швеція в рамках нової стратегії співробітництва з Україною виділятиме протягом семи років 22 мільйони євро щорічно.

Про це повідомила міністр з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матильда Ернкранс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо надавати нашу підтримку як в рамках програми співробітництва, так і в рамках гуманітарної підтримки. Урядом Швеції нещодавно було прийнято рішення щодо нової стратегії співробітництва між Швецією та Україною, яке розраховане на 7 років і було збільшено обсяг Співробітництва. Кожного року Україна буде отримувати близько 22 млн євро в рамках співробітництва заради реформ", - сказала Ернкранс.

Міністр зауважила, що ця допомога сприятиме розбудові сталої економіки України та стійкого суспільства.

Відповідаючи на запитання, чи змінилася позиція Швеції щодо того, що країна не надаватиме зброї Україні, міністр зазначила: "У Швеції дуже суворі правила та контроль за експортом зброї, тому немає наразі планів щодо постачання зброї до України"

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Проте, Швеція співпрацює з Україною з часів незалежності і загальний обсяг фінансування склав 400 мільярдів євро і планується подальше розширення допомоги, сказала Ернкранс.

"Нещодавно Швеція брала участь у запуску нової ініціативи, а саме фонду "Партнерство за сильну Україну", в якому ще чотири країни беруть участь. Внесок Швеції складає 5 млн євро, які розраховані на три роки, сподіваємося, що питання постраждалих від конфлікту в районах Донецької та Луганської областей за допомогою цих коштів будуть вирішені", - сказала шведський міністр.

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