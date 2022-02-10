США провели переговори з Генштабом Білорусі, щоб "знизити ймовірність прорахунку" на військових навчаннях Росії та РБ біля кордонів з Україною

На тлі старту російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022" Вашингтон зв'язався з Мінськом, щоб обговорити питання безпеки. А також щоб "знизити ймовірність прорахунку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав журналіст Fox News Люк Томлінсон.

Повідомляється, що сьогодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі подзвонив начальнику Генштабу Збройних сил Білорусі Гулевичу, "щоб знизити ймовірність прорахунку" під час спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022".

Факт такої розмови підтвердили і в Міноборони Білорусі.

"Під час телефонної розмови сторони обговорили питання безпеки", - йдеться в повідомленні.

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