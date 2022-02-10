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США провели переговори з Генштабом Білорусі, щоб "знизити ймовірність прорахунку" на військових навчаннях Росії та РБ біля кордонів з Україною

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США провели переговори з Генштабом Білорусі, щоб "знизити ймовірність прорахунку" на військових навчаннях Росії та РБ біля кордонів з Україною
На тлі старту російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022" Вашингтон зв'язався з Мінськом, щоб обговорити питання безпеки. А також щоб "знизити ймовірність прорахунку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у  твіттері написав журналіст Fox News Люк Томлінсон.

Повідомляється, що сьогодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі подзвонив начальнику Генштабу Збройних сил Білорусі Гулевичу, "щоб знизити ймовірність прорахунку" під час спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022".

Факт такої розмови підтвердили і в Міноборони Білорусі.

"Під час телефонної розмови сторони обговорили питання безпеки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь та РФ 11 лютого проводитимуть навчання біля кордонів з Україною

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Михаил Грушевский
    Надеюсь лаптеногим и их белорусским холопам объяснили, что в случае "просчетов" башни от ихних консервов т72 и т80 имеют свойства достаточно далеко отделятся от корпуса.
  • Гельдрих
    да там одна армата чего стоит! даже сортиры есть.......

  • Михаил Грушевский
    В большинстве своем да, Вы правы. В данной ситуации надежда на Вашингтон и Лондон. Надежда на то, если кацапы "просчитаются" американские беспилотники покрошат лаптеногих, а мы с амерами расскажем что это наделали наши "ведра")))
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