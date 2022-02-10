Запросив Лаврова провести серію зустрічей у рамках Ради НАТО - Росія, - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс знову запросив Росію до діалогу у форматі Ради НАТО-Росія.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього ранку я надіслав листа до міністра закордонних справ РФ Лаврова та підтвердив наше запрошення Росії продовжити діалог, провести серію зустрічей у рамках Ради НАТО - Росія, щоб знайти дипломатичний шлях вперед. Ми готові вислухати занепокоєння Росії, обговорювати їх, дотримуючись фундаментальних принципів європейської безпеки, під яким ми всі підписалися", - сказав керівник Альянсу.

Столтенберг зауважив, що серед заходів, які НАТО пропонує Росії – проведення спільних брифінгів щодо військових навчань та ядерної політики, заходи із збільшення прозорості та зменшення ризиків військової діяльності, скорочення загроз у космосі та у кібернетичному просторі. Пропозиції Альянсу також передбачають змістовні заходи контролю над озброєнням, включаючи ядерну зброю та ракети середнього та малого радіусу дії наземного базування.

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"Ці сфери є порядком денним для змістовного діалогу. Але НАТО не піде на компроміси у ключових принципах - у праві кожної держави обирати власний шлях і у здатності НАТО захистити та оборонити всіх союзників", - наголосив Столтенберг.