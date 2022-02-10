Ми неодноразово фіксували Ярославського за кермом. У ДТП, де загинула людина, потрапив "брабус" з кортежа олігарха вартістю 18 млн, - журналіст Ткач. ФОТО

Журналіст Михайло Ткач оприлюднив інформацію, що олігарх Олександр Ярославський полюбляє особисто кермувати автмобілем і тому, дуже вірогідно, що він був за кермом, коли автівка з його кортежу насмерть збила людину.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Ткач написав у фейсбуці.

Журналіст підкреслив: "Стосовно ДТП олігарха Ярославського. Ми неодноразово фіксували олігарха на різних заходах та в аепопорту саме за кермом. В Україні загалом лише декілька великих бізнесменів, які особисто керують машинами: Суркіси, Колесніков, Ярославський. Нещодавно були повідомлення про те що в Україну завезли один з найдорожчих "кубиків". За інформацією з наших джерел саме для Ярославського".

"Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников на планете. Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от 571 270 евро (почти 18 000 000 гривен!)"

Ткач продовжив: "За нашою інформацією саме таке авто і потрапило в дтп вчора вночі.

Про те що Ярославський залишав країну раптово, відлітаючи в Лондон, може свідчити той факт, що чартер прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чікав у аеропорту навіть декілька годин, як це відбувається зазвичай.

Наші джерела повідомляють, що вчора ввечері спілкувались з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і він був у нетверезому стані".

На фото авто Ярославського після того як збило на смерть людину.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

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