Російські окупанти продовжують обстріли на Донбасі: б'ють із танків в районі села Троїцьке, - Бутусов

На фронті на Донбасі російські окупанти продовжують обстріли. Російські танки б'ють в районі села Троїцьке.

Про це на свойї сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Артилерійські обстріли сьогодні на фронті від Станиці-Луганської до Донецька. Російські війська демонструють, що загроза міжнародних санкцій не може зупинити бойові дії. Це тиск на керівництво України, на президента Зеленського, який учора прибув на Донбас", - розповів він.

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"Весь час, поки тривало розгортання російських військ вздовж кордонів з Україною, на Донбасі супротивник підкреслено не зосереджував додаткові сили. Але сьогодні Росія показує, що ескалація може початися будь-якої миті. Багато хто в нас каже, що Росія шукатиме приводу для вторгнення. А сьогодні ми бачимо, що приводи окупантам не потрібні. Вони взяли фотографії обстрілу російськими мінометами дитячого садка в Станиці-Луганській на контрольованій території і спокійно видали ці фото за обстріл садка на своїй території і розігнали свій фейк по всіх каналах. Так само раптово супротивник може розпочати локальні наступальні операції на Донбасі", - наголосив журналіст.

"Оборона та безпека України – це завдання не Байдена та не Джонсона, а керівництва України. Уважно спостерігатимемо, чи дадуть наші війська ефективну відсіч і чи будуть проведені акції відплати проти російських карателів", - резюмував Бутусов.