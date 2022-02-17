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Росія стягує війська до кордонів України та поповнює запаси крові, - Пентагон

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Росія стягує війська до кордонів України та поповнює запаси крові, - Пентагон
Росія поповнює запаси крові та наближує війська до українських кордонів.

Про це заявив міністр оборони США Остін Ллойд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини", - наголосив він.

"Ми бачимо, як вони літають на більшій кількості бойових і допоміжних літаків. Ми бачимо, як вони посилюють свою готовність у Чорному морі. ... Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров’ю", - додав глава Пентагону.

За його словами, США та їхні союзники будуть пильними.

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Топ коментарі

  • HartmannEri
    "Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини", - наголосив він.

    А Клован не был. И баканов не был.. И Резников не был. И в этом проблема
  • Vlad Dre
    Ну що зелений шмуль, чи не час вводити військовий стан, та оголошувати мобілізацію?
  • Бандерівець
    Провокації на Донбасі неспроста...
    Скоро московити скажуть, що прінуждать нада укров к міру...
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