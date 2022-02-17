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Міністр оборони Резніков підтримав легалізацію зброї для цивільних

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Міністр оборони Резніков підтримав легалізацію зброї для цивільних
Глава Міністерства оборони Олексій Резніков підтримав ідею легалізації зброї для самозахисту цивільних осіб. Він вважає, що таким чином можна убезпечити громадян.

Про це Міністр оборони розповів в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, я вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає. Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання - не носіння - короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно", - заявив міністр.

При цьому Резніков зазначив, що бойова зброя сил територіальної оборони повинна зберігатися належним чином, а резервісти, які підписали контракт, зобов'язані пройти відповідні навчання.

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"Це різні типи зброї, одне з іншим не пов'язане. Але коли потенційні недоброзичливці будуть знати, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість коротких стволів та іншої зброї, це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії", - додав глава Міноборони.

Топ коментарі

  • Vladimir T fd7dc273
    Ты, плять, не про "легализацию оружия" рассказывай, а скажи почему на Донбасе Байрактары и Джевелины не используются для подавления наглых обстрелов Украины?
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Отож, має бути закон, де усе чітко прописано. А ще, має працювати правоохоронна система, та система дозволів, щоби таки пацієнти психлікарні як Кива, не бігали зі стволами.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    давно пора!!!
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