"Слуга народу" Арахамія про ескалацію на Донбасі: Росія намагається створити ситуацію, коли на Україну тиснутимуть наші партнери

Головною метою обстрілів на Донбасі є створення умов, за яких Україна піде не геополітичні поступки.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він запевнив, що Україна цього не робитиме.

"Ми напевно вже 100 разів казали, що ми не будемо цього робити. Вони (Росія. – Ред.) все одно намагаються створити таку ситуацію, коли на нас тиснутимуть наші партнери", - зазначив нардеп.

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Говорячи про які саме поступки йдеться, голова фракції "СН" наголосив: "Вони кажуть: Україна має визначитись, якщо хочете повертати ці території, тоді сідайте і повертайте. Ось вам майданчик, конкретний протокол, який підписав Порошенко. Ідіть по ньому, там усе написано. А нашу позицію ви знаєте, ми кажемо: один, два, три, чотири, це не правильний порядок, треба один, три, а потім два. Тобто, якщо хочемо розглядати політичний компонент, то давайте спочатку забезпечувати повну безпеку на цих територіях. Тут у нас є такий "дедлок". Ми в цьому "дедлоці" знаходимся вже два роки і намагаємося з нього якось вийти".