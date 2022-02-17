Росія рухається до "неминучого вторгнення", Блінкен виступить на Радбезі ООН, - постпред США в ООН

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Держсекретар США Ентоні Блінкен раптово змінив свій графік та виступить на засіданні Ради Безпеки ООН, адже дані розвідки свідчать про те, що Росія "рухається до неминучого вторгнення".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Наша мета – передати всю серйозність ситуації. Докази на місці свідчать про те, що Росія рухається до неминучого вторгнення", – сказала Томас-Грінфілд.

За словами дипломата, США роблять "все можливе, щоб запобігти війні".

Промова Блінкена запланована на 17:00 за київським часом. Він виступить на зустрічі, присвяченій реалізації Мінських домовленостей. Та буде говорити про інтенсивну відданість США дипломатії та деескалації. Томас-Грінфілд зауважила, що вона попросила Блінкена виступити в Раді Безпеки ООН, тому що "це вирішальний момент".

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