Новини

Росія рухається до "неминучого вторгнення", Блінкен виступить на Радбезі ООН, - постпред США в ООН

1400230
Росія рухається до "неминучого вторгнення", Блінкен виступить на Радбезі ООН, - постпред США в ООН
Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Держсекретар США Ентоні Блінкен раптово змінив свій графік та виступить на засіданні Ради Безпеки ООН, адже дані розвідки свідчать про те, що Росія "рухається до неминучого вторгнення".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Наша мета – передати всю серйозність ситуації. Докази на місці свідчать про те, що Росія рухається до неминучого вторгнення", – сказала Томас-Грінфілд.

За словами дипломата, США роблять "все можливе, щоб запобігти війні".

Промова Блінкена запланована на 17:00 за київським часом. Він виступить на зустрічі, присвяченій реалізації Мінських домовленостей. Та буде говорити про інтенсивну відданість США дипломатії та деескалації. Томас-Грінфілд зауважила, що вона попросила Блінкена виступити в Раді Безпеки ООН, тому що "це вирішальний момент".

Читайте: "Слуга народу" Арахамія про ескалацію на Донбасі: Росія намагається створити ситуацію, коли на Україну тиснутимуть наші партнери

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Расєя рухається до свого розпаду та взагалі зникнення...
  • Иннокентий beer
    Зараз агрохімія почне верещати про те що Захід шкодить Україні своїми заявами.
  • ватникобой
    Арахамию на сцену! Он должен убедительно рассказать в очередной раз, что никаких обстрелов нет, это все CNN и Bloomberg нагнетают
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини