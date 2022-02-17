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Пєсков відповів, чи планує Росія вторгнення до України 20 лютого: "Напевно, черговий фейк з'явився"

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Пєсков відповів, чи планує Росія вторгнення до України 20 лютого: "Напевно, черговий фейк з'явився"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав черговим фейком дані газети Politico про нібито можливий напад РФ на Україну після 20 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Напевно, черговий фейк з'явився. Сподіваюся, що хоча б ми з вами вірити і довіряти таким фейкам не будемо", - сказав він у бесіді з журналістами.

Пєсков зазначив, що вже було "багато дат у значно більш конкретному виконанні".

"Все це виявилося вкидами, безвідповідальними фейками, ніхто навіть із авторів цих фейків потім не визнав своєї неправоти", - підсумував прессекретар.

За його словами, представники деяких західних держав та організацій останнім часом "виявляють відверту інформаційну агресію щодо Москви та реального стану справ навколо того, що відбувається в Україні".

Читайте: Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського: Яка мета? Про Донбас говоріть з "Л/ДНР". У вас є до нас запитання на інші теми?

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Топ коментарі

  • Svet Kul
    Ну они же ясно сказали,что не планируют нападать. Только если вынудят.
    Например, Крым даже в мыслях не было желания оккупировать, но ведь вынудили...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Брехуну піськову у відповідь-черговий фак...
  • Маркиз
    Для иллюстрации, как работает российская пропаганда

    Фото обстрелянного россиянами детского сада в Станице Луганской прямо сейчас разгоняют по телеграм-каналам РФ и ЛДНР, уверяя, что детский сад находится в «ЛНР» и его обстреляли ВСУ. То есть, как обычно, просто приписали собственные военные преступления выдуманным «карателям».


    Причём, информация проверяется достаточно легко. Обстрелян детский сад «Сказка», местоположение которого известно.
    Это подконтрольная территория Украины.


    Но российские людоеды Соловьев, Песков и компания будут и дальше конструировать альтернативную реальность, не заморачиваясь деталями.

    Вот этот пример российского вранья сейчас надо показывать во всем мире. Чтобы все понимали, чего стоят истории про карателей, фашистов и прочий «геноцид Донбасса»

    Денис Казанский
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