Пєсков відповів, чи планує Росія вторгнення до України 20 лютого: "Напевно, черговий фейк з'явився"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав черговим фейком дані газети Politico про нібито можливий напад РФ на Україну після 20 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Напевно, черговий фейк з'явився. Сподіваюся, що хоча б ми з вами вірити і довіряти таким фейкам не будемо", - сказав він у бесіді з журналістами.

Пєсков зазначив, що вже було "багато дат у значно більш конкретному виконанні".

"Все це виявилося вкидами, безвідповідальними фейками, ніхто навіть із авторів цих фейків потім не визнав своєї неправоти", - підсумував прессекретар.

За його словами, представники деяких західних держав та організацій останнім часом "виявляють відверту інформаційну агресію щодо Москви та реального стану справ навколо того, що відбувається в Україні".

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