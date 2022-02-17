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Любителів "руського міра" затримуватимемо і притягуватимемо до відповідальності, - Нацполіція

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Любителів "руського міра" затримуватимемо і притягуватимемо до відповідальності, - Нацполіція
Нацполіція і інші підрозділи МВС злагоджені і готові реагувати на всі внутрішні ризики у нашій державі.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо любителів "руського міра" і інших – ми таких людей будемо затримувати і притягувати до відповідальності, на всі такі ризики ми будемо оперативно реагувати. Нацполіція і інші підрозділи МВС злагоджені і готові реагувати на всі внутрішні ризики у нашій державі", - наголосив він.

За його словами, підрозділи НПУ, і взагалі структура Міністерства внутрішніх справ буде оперативно реагувати на події на кшталт тих, які були в Україні у 2014 році.

Наразі Нацполіція проводить підготовчі заходи щодо проведення тактико-спеціальних навчань, на кшталт тих, які нещодавно були у Херсонській області.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Європейська Солідарність@Euro_Solidarity·1 год
    Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН,
    а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
  • faust7808
    Мрази типа киві и рабиновича тоже вместе со всей фракцией опзж ?
  • Тунгусский метеорит
    Любителей рускага мира - сразу в поезд и в Москву, без права возврата. А потом всех по списку лишить украинского гражданства.
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