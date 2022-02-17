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Українська делегація закликає негайно скликати позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі

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Українська делегація закликає негайно скликати позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі
Сьогодні з ранку спостерігаються численні порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з боку незаконних збройних формувань, які підтримуються РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації у Тристоронній контактній групі.

Як зазначається, внаслідок понад 40 обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків пошкоджені будівля дитячого садочку в районі Станиці Луганської, снаряди влучили у двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал.

Крім того, нагадується, що пошкоджено житлові будівлі та об’єкти інфрастуктури. Отримали ушкодження троє мирних жителів.

"У зв’язку з цим Українська делегація звернулась до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ. Саме задля того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ексалації ми пропонували і пропонуємо залучення представників країн Нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

"Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі", - резюмує українська делегація у Тристоронній контактній групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби поранено двох воїнів та двох цивільних. Війська РФ 34 рази відкривали вогонь, по Станиці Луганській випущено 32 снаряди, - ООС

Українська делегація закликає негайно скликати позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі 01

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    З ким Ви будете подавляти вогневі точки? Воно поїхало забрати і опломбувати Джавеліни, щоб хоч ніхто не стрельнув в бік ворога. Воно налякалося так, що і кумар вийшов.
  • Ostap Bender c683cd52
    Когда Аргентина наехала на Фолклендские острова, Великобритания адекватно отреагировала и не собирала всякие советы, как ей поступить. Она сделала просто - дала пердюлей за свою территорию.
  • Vladimir T fd7dc273
    Адекватная реакция ...
    Вместо того, чтобы подавить огневые точки противника так, чтобы им впредь перхотелось вообще стрелять ... срочно созвать заседание ТКГ.
    Не забудьте пыль с Джавелинов и Байрактаров протереть.
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