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У Раді створили міжфракційне об’єднання "Євроатлантична Україна"

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У Раді створили міжфракційне об’єднання "Євроатлантична Україна"
У Верховній Раді створено міжфракційне об’єднання (МФО) "Євроатлантична Україна".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у Верховній Раді розповіла позафракційний депутат, голова МФО Людмила Буймістер.

Вона наголосила, що сьогодні Росія проводить ескалацію конфлікту на Донбасі, де відбуваються обстріли, а влада в Україні є за слабкою.

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"В цій ситуації запорукою нашою перемоги є єдність, зокрема з нашими європейськими партнерами і країнами-членами Альянсу", - зазначила нардеп і додала, що саме Верховна Рада має історичну місію порятунку України.

Буймістер пообіцяла, що МФО візьме під контроль реформи, які повинні проходити в Україні, щоб забезпечити країні членство в НАТО та Європейському Союзі.

До складу МФО також увійшли народні депутати Олексій Гончаренко, Андрій Кожем'якін, Валентин Наливайченко, Оксана Савчук, Ігор Копитін.

Топ коментарі

  • Одержимый
    Мне одному кажется, что в раде херней занимаются.
  • Nik Home 379c842c
    Да - ты редкий упоротый зе-длбб
  • Анатолий К 65c6a92d
    Не бійтеся, у нас самий вумний нарід на Землі і їх аж 73%, вони нас всіх захистять, так 73%? Ви вже з'явилися до воєнкоматів? Чи як налякані таракани і щурі будуте втікати в Польщу, Чехію, а хто і на расєю. Зробили нас разом?
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