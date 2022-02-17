Окупанти свідомо збільшили кількість провокацій напередодні засідання Ради безпеки ООН, - Резніков

Ситуацію з обстрілами 17 лютого з боку російських окупаційних військ в районі проведення операції Об’єднаних сил прокоментував міністр оборони України Резніков Олексій:​

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Незаконні збройні формування за підтримки Росії збільшили кількість провокацій. Це зроблено свідомо напередодні засідання Ради безпеки ООН, під час якого розглядатиметься питання виконання Мінських домовленостей. Треба відзначити збільшення кількості прицільних обстрілів, які створюють небезпеку для мирних мешканців, у тому числі, дітей.

Водночас, Російська Федерація нарощує інформаційну кампанію із залученням окупаційних адміністрацій для обґрунтування розширення масштабів збройної агресії проти нашої Держави. Наші представники у СЦКК здійснили усі необхідні процедури реагування, задіяні відповідні механізми на рівні СММ ОБСЄ. Очікуємо, що відповідна інформація буде відображена у звітах СММ ОБСЄ.

Ми неухильно дотримуємось усіх взятих на себе зобов’язань і вживаємо заходів для забезпечення безпеки наших громадян. Також ми будемо інформувати міжнародних партнерів. Спільно з колегами з інших відомств ми забезпечимо максимальний доступ українських та іноземних ЗМІ до місць обстрілів, ми максимально прозорі. Буде зроблено усе, щоб надати світу об’єктивну інформацію про те, хто насправді порушує Мінські домовленості і не хоче миру. Усі факти, які сьогодні сталися, мають бути розслідувані. Це дозволить більш ефективно діяти в майбутньому з метою підтримання режиму припинення вогню", - сказав Резніков.

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Повідомляється, що станом на 13:00 вогонь з боку підконтрольних Росії незаконних збройних формувань припинився. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, органи влади вживають заходів для фіксації нанесеної шкоди, ліквідації наслідків обстрілів, надають необхідну допомогу постраждалим.