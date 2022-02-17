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Джонсон: Обстріл дитсадка на Луганщині покликаний створити привід для вторгнення РФ

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Джонсон: Обстріл дитсадка на Луганщині покликаний створити привід для вторгнення РФ
Найближчими днями можливо ще більше подібних провокацій.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Mirror.

"Я хотів би повідомити всім кращі новини про це, але я повинен сказати вам, що картина продовжує бути дуже похмурою", - сказав він.

"Сьогодні, як я впевнений, ви вже зрозуміли, був обстріляний дитячий садок. Ми вважаємо, що це була "операція під чужим прапором", покликана дискредитувати українців, створена для того, щоб створити привід, провокація для дій Росії", - додав Джонсон.

"Ми дуже боїмося, що побачимо ще більше подібного протягом наступних кількох днів", - підкреслив він.

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За словами Джонсона, уряд Великої Британії робить все для посилання пакету санкцій, які будуть застосовані в разі вторгнення РФ до України.

Джонсон додав: "Ми зміцнюємо східний кордон НАТО, і я поїду на конференцію з європейської безпеки в Мюнхені на вихідних, щоб поговорити про те, що ми збираємося зробити для об’єднання Заходу".

Він також зазначив, що настав час запровадити жорсткіші санкції проти російського режиму та великих російських компаній.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Вони вночі обстріляють ще не один дитячий садочок і не одну школу. В них вже є відоси, що це ніби роблять ВСУ і навіть свідки готові для ООН із секти "73%". Вову попереджали, що потрібно робити фінансування армії, а Воно будувало дороги для російської армії, щоб скоріше добралися до Києва, Одеси і Дніпра.
  • Ан Мур
    касапи вперто шукають casus belli
  • Ksenia VB
    Самі обстріляли і самі вторглись. Все самі..
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