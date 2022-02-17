Джонсон: Обстріл дитсадка на Луганщині покликаний створити привід для вторгнення РФ
Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Mirror.
"Я хотів би повідомити всім кращі новини про це, але я повинен сказати вам, що картина продовжує бути дуже похмурою", - сказав він.
"Сьогодні, як я впевнений, ви вже зрозуміли, був обстріляний дитячий садок. Ми вважаємо, що це була "операція під чужим прапором", покликана дискредитувати українців, створена для того, щоб створити привід, провокація для дій Росії", - додав Джонсон.
"Ми дуже боїмося, що побачимо ще більше подібного протягом наступних кількох днів", - підкреслив він.
За словами Джонсона, уряд Великої Британії робить все для посилання пакету санкцій, які будуть застосовані в разі вторгнення РФ до України.
Джонсон додав: "Ми зміцнюємо східний кордон НАТО, і я поїду на конференцію з європейської безпеки в Мюнхені на вихідних, щоб поговорити про те, що ми збираємося зробити для об’єднання Заходу".
Він також зазначив, що настав час запровадити жорсткіші санкції проти російського режиму та великих російських компаній.