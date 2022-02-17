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Ключове – зафіксувати, що снаряди прилетіли з контрольованих РФ територій, - Кулеба про обстріли на Донбасі

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Ключове – зафіксувати, що снаряди прилетіли з контрольованих РФ територій, - Кулеба про обстріли на Донбасі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості демонстрації для всього світу, що обстріли на Донбасі в четвер здійснювалися з контрольованих РФ окупованих територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ключовим зараз є зафіксувати для всього світу, що ці снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій України, які контролює Росія", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з державним секретарем Великої Британії Елізабет Трасс.

Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що наразі російська пропаганда намагається спотворити цю інформацію.

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"З 2014 року ми вже бачили все: провокації, безпідставні звинувачення, спотворення реальності, метою яких було покладання відповідальності за загострення на Україну, знайти виправдання для Росії та дати їй додаткові причини для ескалації", - додав міністр.

Кулеба наголосив, що Україна веде дуже чітку та швидку комунікацію зі світом, щоб спроби Росії спотворити інформацію були безуспішними.

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Топ коментарі

  • Kate Kalmuk
    Ну хорошо, уже фиксировали попадания снарядов с дыры по Краматорску, Мариуполю, Павлополю, селам вокруг Мариуполя, поселкам возле Донецка и тд и что??? Раше класть на эти фиксации, как и Европе. Куда все эти фиксации идут? Видимо никуда.
  • буков
    Кулеба, ключове, аби діти не постраждали, фіксатор хренов.
  • Kristina Rubcova
    А толку? Москалям до лампочки, і так всі знають, як це робиться
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