Байден: Загроза вторгнення РФ дуже висока, Москва готує провокацію й може напасти протягом кількох днів

Росія готує "операцію під фальшивим прапором", що виправдала б вторгнення до України.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За його словами, є "всі ознаки" того, що Росія планує вторгнутися в Україну, включаючи ознаки того, що Москва готує "операцію під фальшивим прапором", щоб виправдати свої дії.

Він також наголосив, що загроза російського вторгнення до України залишається "дуже високою".

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Байден відрядив державного секретаря США Ентоні Блінкена виступити на засіданні Ради Безпеки ООН, де розглядатиметься питання реалізації Мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садочка на Луганщині є провокацією РФ, що покликана виправдати російське вторгнення до України.