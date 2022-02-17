Байден: Загроза вторгнення РФ дуже висока, Москва готує провокацію й може напасти протягом кількох днів
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Росія готує "операцію під фальшивим прапором", що виправдала б вторгнення до України.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
За його словами, є "всі ознаки" того, що Росія планує вторгнутися в Україну, включаючи ознаки того, що Москва готує "операцію під фальшивим прапором", щоб виправдати свої дії.
Він також наголосив, що загроза російського вторгнення до України залишається "дуже високою".
Байден відрядив державного секретаря США Ентоні Блінкена виступити на засіданні Ради Безпеки ООН, де розглядатиметься питання реалізації Мінських домовленостей.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садочка на Луганщині є провокацією РФ, що покликана виправдати російське вторгнення до України.