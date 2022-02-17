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Інфографіка міноборони Великої Британії про можливу атаку сил РФ на Україну (англійською мовою). ВIДЕО

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Міністерство оборони Великої Британії підготувало інфографіку про ситуацію на кордонах України.

Інфографіку опубліковано у твіттері міноборони Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо доказів того, що російські війська відходять з прикордонних регіонів України. Росія зберігає значну військову присутність та може здійснити вторгнення без подальшого попередження", - йдеться у повідомленні.

Інфографіка міноборони Великої Британії про можливу атаку сил РФ на Україну (англійською мовою) 01

Відповідно за даними британської розвідки, російські війська здійснять напад у два етапи:

  • На першому етапі російська армія атакує Київ та замкне кільце біля Дніпра по всій Східній Україні.
  • На другому етапі війська РФ підуть на Одесу та рушать повз Умань на Захід.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Агамемнон
  • Роман Кокоровець
    головне обрати блазня під час війни , хуже не буде ! ну що зебарани вам ще досі смішно чи вже від сміху животи болять ?
  • olele
    Великобритания закрыла программу получения инвесторских виз первого уровня (так называемых «золотых» виз), а также инициировала пересмотр статуса всех, кто ее получил.

    Об этом 17 февраля сообщила в Twitter министр внутренних дел страны Прити Пател.

    «Я закрыла визу инвестора первого уровня с немедленным вступлением в силу после нашей проверки всех выданных. Это только начало нашей возобновленной борьбы с мошенничеством и незаконным финансированием. Наш предстоящий План действий по борьбе с мошенничеством и закон об экономических преступлениях лучше защитят налогоплательщиков», - написала она.
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