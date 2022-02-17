Інфографіка міноборони Великої Британії про можливу атаку сил РФ на Україну (англійською мовою). ВIДЕО
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Міністерство оборони Великої Британії підготувало інфографіку про ситуацію на кордонах України.
Інфографіку опубліковано у твіттері міноборони Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми не бачимо доказів того, що російські війська відходять з прикордонних регіонів України. Росія зберігає значну військову присутність та може здійснити вторгнення без подальшого попередження", - йдеться у повідомленні.
Відповідно за даними британської розвідки, російські війська здійснять напад у два етапи:
- На першому етапі російська армія атакує Київ та замкне кільце біля Дніпра по всій Східній Україні.
- На другому етапі війська РФ підуть на Одесу та рушать повз Умань на Захід.