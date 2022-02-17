Інфографіка міноборони Великої Британії про можливу атаку сил РФ на Україну (англійською мовою). ВIДЕО

Міністерство оборони Великої Британії підготувало інфографіку про ситуацію на кордонах України.

Інфографіку опубліковано у твіттері міноборони Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо доказів того, що російські війська відходять з прикордонних регіонів України. Росія зберігає значну військову присутність та може здійснити вторгнення без подальшого попередження", - йдеться у повідомленні.

Відповідно за даними британської розвідки, російські війська здійснять напад у два етапи: