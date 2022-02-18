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Велика Британія розпочала перекидання військових і техніки до Естонії

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Велика Британія розпочала перекидання військових і техніки до Естонії
Велика Британія в четвер починає перекидати в Естонію військових, а також танки та іншу бронетехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє британське Міноборони.

"Велика Британія подвоює кількість персоналу в Естонії і направляє туди додаткове обладнання, зокрема танки та бронетехніку. Військових і техніку почнуть переміщати до Естонії сьогодні", - йдеться у пресрелізі, поширеному британським оборонним відомством.

"Разом із нашими союзниками з НАТО ми розміщуємо війська та об'єкти на суші, на морі та у повітряному просторі з метою посилення європейської оборони у відповідь на нарощування російських військових сил поблизу кордону з Україною", - наводяться в повідомленні слова британського міністра оборони Бена Воллеса.

"НАТО і наші союзники ясно продемонстрували, що вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки. Деескалація та дипломатія - як і раніше, єдиний шлях врегулювання ситуації", - підкреслив Воллес.

Раніше цього тижня міністр оборони Естонії Калле Лаанет повідомив, що минулого тижня Велика Британія підтвердила готовність направити до Естонії додаткові війська.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • AlexBrentano
    Британцы МОЛОДЦЫ ! МЕСТО ТОГО ЧТОБ ЖУВАТЬ СОПЛИ (КАК НАШ...) ПРОСТО ГОТОВЯТСЯ! РЕСПЕКТ !!
  • Stepan Ivanoff
    Храни королеву, господи.
  • Myko
    Союз України, Польщі та Великої Британії: Декларація на https://mfa.gov.ua/news/spilna-zayava-ministra-zakordonnih-sprav-********-derzhavnoyi-sekretarki-velikoyi-britaniyi-ta-ministra-zakordonnih-sprav-respubliki-polshcha сайті МЗС України.

    Україна, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща мають глибокі історичні зв'язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.
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