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Українська бобслеїстка Гунько отримала позитивний результат тесту на допінг на Олімпіаді в Китаї

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Українська бобслеїстка Гунько отримала позитивний результат тесту на допінг на Олімпіаді в Китаї
В української бобслеїстки Лідії Гунько, який бере участь в Олімпійських іграх 2022 в Пекіні, виявили позитивний результат допінг-тесту. Вона стала другою спортсменкою з України, яка попалася на цьому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародне агентство тестування (ITA).

В аналізі Українки виявили "метаболіт дегідрохлорметил-тестостерону 4α-хлор-18-нор-17β-гідроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)". Речовина внесена до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства.

Зразок був зібраний ITA під управлінням органу з тестування та управління результатами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під час змагального антидопінгового контролю 14 лютого 2022 року в Яньцині.

Зараз українку поінформували про результат тесту і тимчасово відсторонили від змагань до вирішення питання відповідно до світового антидопінгового кодексу і антидопінгових правил МОК, застосовних до Зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року.

"Це означає, що спортсмену заборонено брати участь у змаганнях, тренуваннях, або в будь-якій діяльності під час Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що спортсменка має право оскаржити накладення тимчасового відсторонення в Спортивному арбітражному суді - антидопінговому відділі (CAS ADD). Також вона має право запросити аналіз проби Б.

Нагадаємо, що раніше лижницю Валентину Камінську також відсторонили від змагань на Олімпіаді. Вона стала першою українкою, у якої виявили позитивний допінг-тест.

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Михаил Батькович #493580
    Да вы задрали. Или у кацапов научились, или же китаезы кацам подыгрывают, чтобы не так обидно было. И сразу вопрос. Нафига в бобслее допинг?
  • fresh guacamole
    "Споривний" бізнес має бути позбавлений держ. фінансування. Хочуть бігати-стрибати-боротися за свої гроші - будь ласка. Нема чого підміняти економічний та соціальний розвиток дешевими понтами хто ширше стрибне в довжину.
  • AlexBrentano
    Я вибачаюсь ! Но, ВЗАД ТУ ОЛІМПІАДУ В КИТАЇ !
    13 ТИС. ЛЮДЕЙ НЕ СПИТЬ... І САМЕ БІЛЬШЕ ЩО ЇХ ТУРБУЕ ЦЕ БОБСЛЕЙТ !!!!!
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