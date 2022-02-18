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Байден збирає лідерів ЄС та НАТО, щоб обговорити ситуацію в Україні

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Байден збирає лідерів ЄС та НАТО, щоб обговорити ситуацію в Україні
Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади.

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра Канади .

В останні тижні США, інші країни НАТО та Київ неодноразово заявляли про загрозу "російського вторгнення". Росія послідовно спростовувала ці твердження.

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Міноборони Росії повідомило 15 лютого, що підрозділи Західного та Південного військових округів розпочинають повернення з навчань до пунктів базування, проте військові залишилися на колишніх позиціях.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец #474549
    Джо Байден набагато більший патріот України на відміну від багатьох місцевих поцреотів.Байдену-респект.
  • Анатолий К #427424
    Чекаємо заяву Найвєлічайшого і Арахамії, що американці брехуни, нагнітають і заважають їм виконати "мінські" в частині вимоги пуйла - встановити "русский мир", незважаючи на невиконання кацапами жодного пункта, а навпаки, зробили купу порушень.
  • Микола Мазуренко
    Якщо порахувати скільки тут американської агротехники і на скільки років ми за неї винні врожаїв, а це сотні мільярдів. Без цього весь світ не отримає 1/5 частину їжі і навіть в штатах будуть бідні їсти пальмове масло. Козломордим це ніхто не подарує і їх будуть мочити поки не всерються. Тому тут і Байден і Джавеліни і Стінгери і згадали про Будапештський меморандум. А ще й підісрали самі собі козломорді, коли сказали, що хочуть НАТО 96 року і мити чоботи в Ла Манші.
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