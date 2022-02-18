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За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ

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За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ
За добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 17 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 879, медпрацівників – 870);

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 65 089 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.

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Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 3 323 особи;

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 282;

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 29 254 особи.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 672 198 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 896 009 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 104 106;

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 19 288 823.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ 12

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Shpekker Stream
    Ну хз, уже тема короновируса стихать начала, так иногда ляпнут, на вакцыну уже не зазвают, та что там говорить у нас даже в АТБ уже все без масок, включая и работников, маски одевают только, если рядом кто то чихнул или кашлянул случайно. А вот интересно, а где статистика по заболеваемости и смертности от сезонного гриппа делась. Чет я не слышу, что кто то обычным гриппом болеет)))
  • Саша Г
    Закінчуйте вже цей короновірусний лохотрон
  • Антип61
    В статье все правильно написано. Проверяйте:

    4637260
    .....34938
    4672198

    Потому что в статье новых случаев 34 938, а Вы прибавили 34398.
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