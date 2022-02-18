Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України

Сенат США затвердив резолюцію на підтримку України.

Резолюція сенаторів не має сили закону, але офіційно заявляє про "непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України" та "засуджує нарощування російської військової сили" на кордоні з Україною, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Сенатор Роб Портман, штат Огайо, сказав, що "Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України".

Резолюція закликає президента США Джо Байдена змусити уряд США вичерпати всі наявні інструменти, щоб накласти "значні витрати" на Росію і "відновити мир у Європі".

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В остаточному тексті йдеться про те, що резолюція не повинна тлумачитися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або на введення збройних сил США в Україну.

Як зазначається, голосування було одностайним, без заперечень чи формального поіменного голосування.