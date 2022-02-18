"Сценарій взято з російських методичок": глава Пентагону Остін про нещодавні кібератаки проти України

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що розвідувальне відомство США продовжує оцінювати недавні кібератаки на українські державні сайти та банки, однак їх "сценарій взято з російських методичок".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Ллойд заявив на брифінгу в Брюсселі, передає пресслужба Пентагону.

"Стосовно підтвердження того, що за цим стоїть Росія, ми, як розвідувальне відомство, продовжуємо оцінювати, те, що там сталося. Але я хотів би просто вказати вам... вказати вам, що це сценарій, взятий з російських методичок", - зазначив Остін.

"Ви знаєте, ми очікуємо побачити перед будь-якою атакою кібератаки, дії під помилковим прапором, посилення риторики в інформаційному просторі, і ми починаємо бачити все більше і більше цього", - додав глава Пентагону.

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Глава Пентагону зазначив, що відповіді на кібератаку з боку Штатів не буде, поки вона не зачепить США або елементи НАТО.

Нагадаємо, раніше Остін заявив, що Пентагон фіксує перекидання військ Росії ближче до кордонів України. За його даними, Росія також поповнює запаси крові.

Крім того, розвідка США констатує підвищення наступальних позицій РФ в окупованому Криму.