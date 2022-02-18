Байден та прем’єр Італії Драгі обговорили санкції проти РФ у разі її вторгнення до України

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі в ході телефонної розмови у четвер розглянули поточні дипломатичні зусилля та заходи щодо стримування у відповідь на нарощування російських сил, що триває на кордонах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у пресрелізі Білого дому. Лідери висловили готовність запровадити проти Росії серйозні санкції, якщо вона наважиться на ескалацію. "Вони підтвердили відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також готовність зробити так, що Росія зазнає серйозних економічних витрат у разі подальшого вторгнення в Україну", - йдеться у заяві. Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі вторгнення до України Росію чекатиме безпрецедентний пакет скоординованих санкцій, - Трасс

Автор: Ірина Дашківська