Канада засудила "ненормальну військову активність на Донбасі" та закликала Росію до деескалації
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Канада закликала РФ до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Канади у твіттері.
"Нам відомі повідомлення про ненормальну військову активність на Донбасі України. Канада засуджує ці неспровоковані та небезпечні дії та закликає Росію до деескалації та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних.