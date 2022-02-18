Війська РФ під час обстрілу Станиці Луганської застосовували 122-мм снаряди точкової дії
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Під час обстрілу дитячого садка в смт Станиця Луганська використовувався імовірно снаряд 122-мм калібру, випущений або з самохідної артилерійської установки, або з артилерійської зброї великого калібру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що цей снаряд прямої точкової дії, розрахований на ураження точної цілі.
Цей снаряд пробиваючої, а не руйнуючої дії, внаслідок чого була пробита стіна в одному місці завтовшки 60см і пошкоджено тільки одне вікно, інші пошкоджень не отримали.
З місця двох прильотів вилучено уламки артилерійського снаряда калібру 122-мм, також проби ґрунту з епіцентру другого вибуху.