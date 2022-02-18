На Київщині цьогоріч побудують та відремонтують 5 шкіл, - ОДА

В рамках програми "Велике будівництво" на Київщині цього року планується побудувати та відремонтувати 5 шкіл, завдяки чому буде створено додатково 2303 учбових місця.

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках програми плануємо побудувати школи в с. Гора і смт Чабани, добудувати новий корпус ліцею у Гостомелі, реконструювати школи в с. Святопетрівське та с. Проців. Завдяки проведеним роботам у цих навчальних закладах з‘явиться 2303 учбових місця и 261 – робоче", - зазначив заступник голови Київської облдержадміністрації Андрій Лісовик.

Крім того, до програми "Велике будівництво" на цей рік включено п‘ять дитячих садків на Київщині: садок для дітей з обмеженими можливостями в м. Вишневе, садки в с. Михайлівка-Рубежівка, с. Святопетрівське, с. Гатне та садок – школа першого ступеня у с. Бобриця.

"В цих дошкільних навчальних закладах буде створено 705 місць для вихованців та 189 нових робочих місць", - зазначили в Київській ОДА.

Нагадаємо, що плани програми "Велике будівництво" на 2022 рік, які нещодавно анонсував заступник керівника Офісу президента, координатор цієї програми Кирило Тимошенко, передбачають оновлення та будівництво 133 дитячих садочків по всій країні. При цьому Тимошенко наголосив, що з 2022 року за президентською програмою в Україні будуватимуть тільки нові, інноваційні освітні заклади, тому що "діти повинні навчатися саме в нових закладах".

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