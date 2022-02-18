Новини

"Від 20 тис. до мільйона": у Європі очікують напливу біженців у разі вторгнення РФ в Україну

5 11747
"Від 20 тис. до мільйона": у Європі очікують напливу біженців у разі вторгнення РФ в Україну
Євросоюз очікує великого напливу біженців у разі загострення кризи в Україні та подальшої ескалації з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас в інтерв'ю німецькому виданню WELT.

Він попередив, що у разі подальшого загострення кризи міграційний тиск на Євросоюз може зрости.

"За оцінками, сюди можуть прибути від 20 000 до мільйона біженців", - сказав Схінас.

Єврокомісар зазначив, що Комісія допоможе країнам ЄС вивезти своїх громадян з України у разі надзвичайної ситуації.

"Зараз в Україні проживає близько 20 тис. громадян ЄС, а також значна частина населення з європейським корінням, яким може знадобитися допомога. ЄС також готовий мобілізувати значну гуманітарну допомогу та допомогу у цивільному захисті", - сказав Схінас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія не може взяти на себе зобов'язання приймати українських біженців, - Трасс

Схінас наголосив, що біженці, як це вже сталося в Білорусі, можуть бути використані проти ЄС навмисно як засіб тиску.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що продовжують готуватися до напливу потенційних біженців з України у разі російського вторгнення попри заяви РФ про відведення частини військ.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Андрей Переясловец #502876
    Всем ехать в Германию, желательно туда где ратовали за СП2. На работу не устраиваться, жить на социал, брать что плохо лежит. Язык не учить, жить закрытым обществом. Требовать качественные условия жизни. Разберемся с рашей - подтянемся туда, чтобы защитить украиноязычных. Мерседес - наш.
  • Максім ХОЙ #398010
    🔷ЗАГАДКА🔷:
    Кто всю жизнь сидит в ...овне
    И готовится к войне
    ??!
  • Юрий Кузнецов #496363
    І ця квота буде одразу зайнята найпалкішими прибічниками "русского міра". Як показує практика, при наближенні своїх "братів" вони драпають першими.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини